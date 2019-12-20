В наступному році FlixBus запустить рейси з України в країни Балтії

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив керуючий директор FlixBus в Польщі та Україні Міхал Леман.

"Найбільш популярні напрямки – це Варшава - Київ, Київ - Краків, Львів - Краків, Київ - Будапешт, Київ - Берлін. Ми б хотіли збільшити частоту цих рейсів, запустити рейси з більшої кількості українських міст в європейські міста, які є найбільшими пересадочними вузлами FlixBus - ми називаємо їх своїми хабами – а також запустити нові маршрути в Південну Європу і країни Балтії", - сказав він.

При цьому поки компанія не розглядає запуск окремих від міжнародних перевезень внутрішніх рейсів в Україні.

"Ми не поділяємо міжнародні та внутрішні перевезення, а плануємо поєднувати їх. Скажімо, якщо автобус їде з Одеси в західну Європу через Львів, то когось цікавить міжнародний маршрут, а інший пасажир може скористатися тією частиною цього рейсу, яка проходить по Україне", - підкреслив Леман.

Як повідомляли Українські Новини, директор FlixBus в Україні заявив, що українці недооцінюють свої дороги.

Нагадаємо, BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні.