BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине

Онлайн-сервис BlaBlaCar, предоставляющий услуги по поиску попутчиков для водителей автомобилей, рассматривает возможность сотрудничества с украинскими перевозчиками для запуска автобусных рейсов в Украине.

Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.

"В отличии от западноевропейского, украинский автобусный рынок очень фрагментирован, здесь работают сотни крупных и мелких перевозчиков. Поэтому мы фокусируемся на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков и в данный момент работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия", - сказано в нем со ссылкой на руководителя BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко.

Ранее сооснователь BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью изданию "Октобус. Журнал" сообщил, что компания планирует запустить в Украине автобусные перевозки.

Однако Лазоренко отметил, что на украинском рынке компания не будет запускать автобусы под своим брендом BlaBlaBus.

В ноябре 2018 года BlaBlaCar приобрел компанию Ouibus у Национальной компании французских железных дорог SNCF.

При этом SNCF стала акционером в BlaBlaCar.

Первый рейс BlaBlaBus выполнил в июне 2019 года.

BlaBlaCar - крупнейший в мире райдшеринговый сервис.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, с ноября 2018 года BlaBlaCar ввел платный доступ для бронирования мест.

С помощью BlaBlaCar путешественники могут найти водителя, который едет в нужном им направлении, а водители - попутчиков.