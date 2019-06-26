BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине

Онлайн-сервис BlaBlaCar, предоставляющий услуги по поиску попутчиков для водителей автомобилей, рассматривает возможность сотрудничества с украинскими перевозчиками для запуска автобусных рейсов в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.\r\n"В отличии от западноевропейского, украинский автобусный рынок очень фрагментирован, здесь работают сотни крупных и мелких перевозчиков. Поэтому мы фокусируемся на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков и в данный момент работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия", - сказано в нем со ссылкой на руководителя BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко.\r\nРанее сооснователь BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью изданию "Октобус. Журнал" сообщил, что компания планирует запустить в Украине автобусные перевозки.\r\nОднако Лазоренко отметил, что на украинском рынке компания не будет запускать автобусы под своим брендом BlaBlaBus.\r\nВ ноябре 2018 года BlaBlaCar приобрел компанию Ouibus у Национальной компании французских железных дорог SNCF.\r\nПри этом SNCF стала акционером в BlaBlaCar.\r\nПервый рейс BlaBlaBus выполнил в июне 2019 года.\r\nBlaBlaCar - крупнейший в мире райдшеринговый сервис.\r\nНа рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, с ноября 2018 года BlaBlaCar ввел платный доступ для бронирования мест.\r\nС помощью BlaBlaCar путешественники могут найти водителя, который едет в нужном им направлении, а водители - попутчиков.