FlixBus и Gunsel будут осуществлять совместные перевозки из Киева в Польшу и Чехию

Компании FlixBus (Германия) и Gunsel договорились об осуществлении совместных пассажирских перевозок из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу с 19 августа.\r\nОб этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман, передают Українські Новини.\r\nТакже, по его словам, компании намерены привлечь такие города, как Львов и Житомир в качестве транспортных хабов.\r\nВ автобусах Gunsel, которые будут осуществлять рейсы, появятся "зеленые зоны" для пассажиров FlixBus - по 15 мест в каждом автобусе.\r\nУсловия перевозки багажа будут соответствовать стандартным условиям FlixBus.\r\nПри этом все пассажиры Gunsel будут иметь доступ ко всем сервисам FlixBus.\r\nВ будущем автобусы Gunsel полностью перейдут на стандарты FlixBus, в том числе в маркировке.\r\nGunsel была основана в 1997 году.\r\nИзначально компания занималась только пассажирскими перевозками, однако сейчас она также осуществляет экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине.\r\nВ 2018 году Gunsel перевезла больше 25 тыс. пассажиров на международных перевозках.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2017 году компания FlixBus объявила об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города.\r\nАвтобусы из Киева, Львова, Ривне и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).\r\nТем временем онлайн-сервис BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине.