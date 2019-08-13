FlixBus и Gunsel будут осуществлять совместные перевозки из Киева в Польшу и Чехию

Компании FlixBus (Германия) и Gunsel договорились об осуществлении совместных пассажирских перевозок из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу с 19 августа.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман, передают Українські Новини.

Также, по его словам, компании намерены привлечь такие города, как Львов и Житомир в качестве транспортных хабов.

В автобусах Gunsel, которые будут осуществлять рейсы, появятся "зеленые зоны" для пассажиров FlixBus - по 15 мест в каждом автобусе.

Условия перевозки багажа будут соответствовать стандартным условиям FlixBus.

При этом все пассажиры Gunsel будут иметь доступ ко всем сервисам FlixBus.

В будущем автобусы Gunsel полностью перейдут на стандарты FlixBus, в том числе в маркировке.

Gunsel была основана в 1997 году.

Изначально компания занималась только пассажирскими перевозками, однако сейчас она также осуществляет экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине.

В 2018 году Gunsel перевезла больше 25 тыс. пассажиров на международных перевозках.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году компания FlixBus объявила об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города.

Автобусы из Киева, Львова, Ривне и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).

Тем временем онлайн-сервис BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине.