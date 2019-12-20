В июне компания-перевозчик FlixBus официально открыла представительство в Украине и объявила о планах по запуску рейсов в европейские города. А уже 11 декабря компания запустила первую в нашей стране "зеленую" линию – маршрут, все автобусы на котором отвечают высшим стандартам FlixBus. Маршрут соединяет Одессу и чешский город Плзень.

Об итогах первого полугодия работы в Украине, планах по развитию и о состоянии украинских дорог и супутствующей инфраструктуры Українські Новини поговорили с управляющим директором FlixBus в Польше и Украине Михалом Леманом.

Какие первые итоги работы FlixBus в Украине?

По итогам 6 месяцев можно сказать, что мы довольны результатом: мы уже работаем с 3 партнерами в Украине, пробег достигнул 2 млн километров и у нас есть рейсы из Украины в 5 стран, а в Украине мы заезжаем в 10 городов. Динамика роста была довольно спокойной, но можно сказать, что мы больше готовим плацдарм для бурного роста в 2020.

Какие направления наиболее популярны среди украинцев и какие маршруты вы хотели бы добавить в ближайшее время?

Наиболее популярные направления – это Варшава-Киев, Киев-Краков, Львов-Краков, Киев-Будапешт, Киев-Берлин. Мы бы хотели увеличить частоту этих рейсов, запустить рейсы из большего количества украинских городов в европейские города, которые являются крупными пересадочными узлами FlixBus - мы называем их своими хабами – а также запустить новые маршруты в Южную Европу и страны Балтии.

Вы презентовали первую "зеленую" линию в Украине. Сколько в ближайшее время будет составлять доля этих "зеленых" маршрутов?

Приблизительно это будет 10%, но сложно точно сказать, ведь мы сейчас заходим в зимний сезон, который достаточно неоднородный. На носу Рождество, то есть "высокий" сезон, когда перевозки очень популярны и в Украине, и в Польше. Но затем будет "низкий" сезон, когда меньше ездят – февраль и март. Поэтому мы обычно стараемся оценивать любую статистику с апреля, когда спрос на поездки выравнивается. Кроме того, в апреле мы планируем усилить нашу сеть в Украине, и тогда я смогу ответить на этот вопрос точнее.

Кроме того, некоторые наши линии, которые формально не называются зелеными, все-равно практически соответствуют нашим полным стандартам. Там мы также обучали водителей и оснастили автобусы техническим оборудованием, например навигацией TomTom, в том числе, чтобы протестировать его работу в Украине перед запуском полностью "зеленой" линии.

Какая сейчас средняя заполняемость автобусов на рейсах?

В целом по мировой сети - это 60%, мы не разглашаем статистику по странам. Разница по странам незначительна, более велики сезонные колебания.

В Украине популярны лоукосты, ощущаете ли вы конкуренцию с их стороны?

Первая разница между нами и лоукостом – это стоимость багажа. Если у тебя большой багаж, то дешевле везти его FlixBus.

Во-вторых, мы не относимся к авиаперевозчикам как к конкурентам, мы дополняем друг друга. Наши автобусы возят пассажиров к европейским аэропортам. И если нужно добраться к определенному городу в Европе, то можно доехать до аэропорта на FlixBus и потом лететь, или наоборот. Мы рассматриваем авиакомпании как дополнительные возможности. Выбор между автобусом и самолетом зависит от наличия багажа и времени.

Какая ценовая политика FlixBus по сравнению конкурентами-автобусными перевозчиками?

В ценовой политике между нами и большинством перевозчиков в Украине есть существенная разница. У нас динамичные цены, которые меняются в зависимости от даты бронирования. Чем дальше от даты выезда - тем дешевле. Также цена зависит от наполняемости автобусов. Таким образом, если у человека ограниченный бюджет, то он может купить билет заблаговременно, это будет намного дешевле. Другие компании, наоборот, делают фиксированные цены, максимум с двумя ценовыми шагами.

Добавлю, что особенность новой "зеленой" линии, которую мы сейчас запускаем, - это не только новые брендированные автобусы, униформа водителей, отслеживание передвижения автобуса и остальные высокие стандарты качества FlixBus, но и настоящая динамичная модель ценообразования. В нашей работе с Gunsel и Euroclub было меньше гибкости, поскольку ценовую политику определяли партнеры.

Чем отличаются стандарты обслуживания и требования к автобусному парку у FlixBus в сравнении с конкурентами?

Из видимых для пассажиров преимуществ - это высокие стандарты комфорта: у нас меньше мест в автобусе и, соответственно, больше пространства между сидениями, обязательные туалеты на борту, wi-fi - и не только в Украине, но и во всех странах, где мы работаем. Все наши водители носят униформу - белые рубашки и зеленые галстуки, автобусы брендированы. Единые стандарты посадки в автобус во всем мире: она осуществляется с помощью мобильного приложения, билет не нужно распечатывать. Наши технические требования к автопарку достаточно высоки, это относится и к возрасту транспортных средств и к их экологичности. Мы работаем с двигателями стандартов "Евро-5" и "Евро-6".

Что касается стандартов безопасности, которые менее видимы пассажиром. Мы отдельно тренируем водителей для ночных переездов, и наши требования относительно частоты смены водителя намного более строгие, чем того требует законодательство, каждые 2 часа водители меняются. Есть специальная система – Lane Assistant, – которая следит, чтобы водитель не заснул, и которая подает сигнал, в случае если автобус вдруг пересекает дорожную разметку.

Есть ли в стандартах обслуживания питание для пассажиров, ведь международные рейсы могут быть долгими?

Есть разные подходы к этому вопросу, и я знаю, что некоторые компании кормят своих пассажиров. Но мы уже испытывали все варианты, в том числе на очень протяженных линиях, и наш опыт показывает, что в этом нет смысла, и большинство пассажиров не ожидают, что в автобусе их будут кормить. В то же время, такая услуга требует больших вложений, например в те же холодильники и их обслуживание. Наша главная цель – обеспечить пассажирам комфортную поездку за разумные деньги, и мы не хотим, чтобы наши клиенты платили за то, чем они не пользуются.

Какой усредненный портрет вашего клиента - турист, предприниматель, "заробитчанин", молодежь или люди среднего возраста?

Среди наших клиентов есть очень разнообразные люди. Мы стараемся отвечать требованиям всех - это может быть и турист, и путешествующая семья и бизнесмен, который будет работать за ноутбуком и которому важен wi-fi. Это могут быть как люди, работающие где-нибудь в Польше или в Чехии, так и путешествующие далеко по Европе.

Планирует ли FlixBus выходить на рынок междугородних перевозок в Украине в ближайшие два-три года?

Мы не разделяем международные и внутренние перевозки, а планируем совмещать их. Скажем, если автобус едет из Одессы в западную Европу через Львов, то кого-то интересует международный маршрут, а другой пассажир может воспользоваться той частью этого рейса, которая проходит по Украине. В некоторых странах запрещено совмещать внутренние рейсы с международными, но в Украине такого запрета нет, и мы планируем этим пользоваться.

Как вы оцениваете состояние дорог в Украине и необходимой для перевозок инфраструктуры, например автостанций, в сравнении с другими странами?

Украинцы недооценивают качество своих дорог. Качество дорог в Украине приблизительно такое же, как в Румынии, Сербии, Болгарии, Балканских странах. Мы говорим о дорогах между большими городами. Я понимаю, что дороги между маленькими населенными пунктами - это другое дело, но в целом качество приемлемое и оно будет расти. Уже сейчас, по оценке Мирового экономического форума (ежегодный доклад Global Competitiveness report), Украина достигла уровня развития дорожной инфраструктуры Польши в 2013 году.

Автобусные станции в Украине очень разного качества, и это проблема всей Европы. Для нас главное - это наличие туалета, возможности перекусить и крыши над головой. Мы ожидаем, что качество автобусных станций также будет расти.

Как вы оцениваете сотрудничество с украинскими чиновниками и налоговую политику в Украине в том, что касается вашей работы?

Мы в каждой стране создаем отдельное юридическое лицо, которое отвечает за соответствие нормам местного законодательства и налоговым требованиям. Эта политика может очень отличаться от страны к стране, поэтому мы внимательно изучаем и выполняем законодательство на каждом нашем рынке.

Если возникают вопросы, например, относительно либерализации внутренних перевозок, то мы пишем письма, спрашиваем и получаем ответы. Это нормальная практика для всего мира. Для Украины, так же как и для всех стран восточной Европы – в том числе Польши, Чехии, Венгрии – характерны частые изменения в законодательстве, так как это развивающиеся рынки, поэтому мы готовы к этому.

Необходимо ли что-то менять в отраслевой нормативной базе в Украине, чтобы облегчить работу перевозчиков?

Основное пожелание, и не только в Украине, а и по всему миру - это либерализация рынка, облегчение доступа перевозчиков для открытия новых линий, как внутренних, так и международных, чтобы было как можно больше свободной конкуренции. Это дает неимоверно большее повышение стандартов качества, ведь клиенты будуть выбирать лучшее качество и лучшую цену. В результате не будет препятствий и "серых зон" и мы получим наилучшую сеть и частоту перевозок. Мы за всеобщую либерализацию и мы знаем, как на таком рынке работать.