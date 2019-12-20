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20 декабря 2019, пятница, 11:42 177
Общество 2019-12-20T12:39:42+02:00
Українські Новини
Директор FlixBus в Украине заявил, что украинцы недооценивают свои дороги

Директор FlixBus в Украине заявил, что украинцы недооценивают свои дороги

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Украинские дороги, FlixBus, Дороги в Украине
Дорога. Фото: pixabay.com
Дорога. Фото: pixabay.com

Качество дорог в Украине приблизительно такое же, как в Румынии, Сербии, Болгарии, Балканских странах. Об этом сообщил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман в интервью Українським Новинам

"Украинцы недооценивают качество своих дорог. Качество дорог в Украине приблизительно такое же, как в Румынии, Сербии, Болгарии, Балканских странах. Мы говорим о дорогах между большими городами. Я понимаю, что дороги между маленькими населенными пунктами - это другое дело, но в целом качество приемлемое и оно будет расти", - заявил Леман.

Он отметил, что по оценке Мирового экономического форума (ежегодный доклад Global Competitiveness report), Украина достигла уровня развития дорожной инфраструктуры Польши в 2013 году.

По словам Лемана, основное пожелание к нормативной базе, которая регулирует транспорт в Украине, - это либерализация рынка, облегчение доступа перевозчиков для открытия новых линий, как внутренних, так и международных, и создание условий для конкуренции.

Как сообщали Українськi Новини, официально FlixBus вышла на украинский рынок в июне.

С августа компания сотрудничает с турецкой компанией-перевозчиком Gunsel, с декабря - с компанией Regabus.

FlixBus работает в 30 странах и обслуживает 2 500 направлений.

В 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.

Также Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог.

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