Директор FlixBus в Украине заявил, что украинцы недооценивают свои дороги

Качество дорог в Украине приблизительно такое же, как в Румынии, Сербии, Болгарии, Балканских странах. Об этом сообщил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман в интервью Українським Новинам

"Украинцы недооценивают качество своих дорог. Качество дорог в Украине приблизительно такое же, как в Румынии, Сербии, Болгарии, Балканских странах. Мы говорим о дорогах между большими городами. Я понимаю, что дороги между маленькими населенными пунктами - это другое дело, но в целом качество приемлемое и оно будет расти", - заявил Леман.

Он отметил, что по оценке Мирового экономического форума (ежегодный доклад Global Competitiveness report), Украина достигла уровня развития дорожной инфраструктуры Польши в 2013 году.

По словам Лемана, основное пожелание к нормативной базе, которая регулирует транспорт в Украине, - это либерализация рынка, облегчение доступа перевозчиков для открытия новых линий, как внутренних, так и международных, и создание условий для конкуренции.

Как сообщали Українськi Новини, официально FlixBus вышла на украинский рынок в июне.

С августа компания сотрудничает с турецкой компанией-перевозчиком Gunsel, с декабря - с компанией Regabus.

FlixBus работает в 30 странах и обслуживает 2 500 направлений.

В 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.

Также Зеленский подписал закон о безопасности украинских дорог.