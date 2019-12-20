У спортклубі Порошенка "5 елемент" проводять обшук

Люди з автоматами під спортклубом "5 елемент". Фото: Facebook/Гарік Корогодський

Люди з автоматами під спортклубом "5 елемент". Фото: Facebook/Гарік Корогодський

Про це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.

"ДБР проводить обшуки під оперативним супроводженням СБУ", - сказала вона.

Іванова зазначила, що обшуки проходять не тільки в "5 елемент", але і в декількох домоволодіннях.

Спікер ДБР заявила, що обшуки проходять в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за угодою купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", в якому фігурує Порошенко, а також у справі про можливе зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучло документи в ході обшуків у спортклубі "5 елемент" і автомобільної компанії "Богдан моторс".

Раніше 19 липня НАБУ проводило обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" та в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" у Києві у справі про корупцію в оборонній сфері.