У спортклубі Порошенка "5 елемент" проводять обшук

Окрім того, що НАБУ проводить обшуки на одеському телеканалі "Думська TV", Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України проводять обшуки в спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є колишній Президент Петро Порошенко та екс-депутат Ігор Кононенко (фракція "Блок Петра Порошенко"). Про це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова. "ДБР проводить обшуки під оперативним супроводженням СБУ", - сказала вона. Іванова зазначила, що обшуки проходять не тільки в "5 елемент", але і в декількох домоволодіннях. Спікер ДБР заявила, що обшуки проходять в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за угодою купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", в якому фігурує Порошенко, а також у справі про можливе зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента. Як повідомляли "Українські Новини", у липні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучло документи в ході обшуків у спортклубі "5 елемент" і автомобільної компанії "Богдан моторс". Раніше 19 липня НАБУ проводило обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" та в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" у Києві у справі про корупцію в оборонній сфері.