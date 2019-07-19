НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере

Сегодня, 19 июля, Национальное антикоррупционное бюро, кроме обысков в спортклубе "5 элемент", проводит обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. \r\nТак, сообщается, что детективы НАБУ пытаются провести обыски в помещении в здании, где находится элитный спортивный клуб “5 элемент”, однако представители спортклуба не пускают детективов, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов. \r\nДругих подробностей источник не сообщил. \r\nВ то же время, согласно сообщению пресс-службы бюро, детективы под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в том числе, в клубе "5 элемент".\r\nСледственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил в 2015-2018 годах.\r\nПо мнению следствия, фигуранты дела незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. \r\nПредварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размераз0 Уголовного кодекса.\r\nРасследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года. \r\nКак сообщали Українськi Новини, сегодня Национальное антикоррупционное бюро также проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве. \r\nРанее правоохранители провели обыски в ГФС.