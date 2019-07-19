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19 июля 2019, пятница, 12:35 69
Политика 2019-07-19T12:36:11+03:00
Українські Новини
НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере

НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере

НАБУ. Фото: informator.news
НАБУ. Фото: informator.news

Сегодня, 19 июля, Национальное антикоррупционное бюро, кроме обысков в спортклубе "5 элемент", проводит обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. 

Так, сообщается, что детективы НАБУ пытаются провести обыски в помещении в здании, где находится элитный спортивный клуб “5 элемент”, однако представители спортклуба не пускают детективов, заявляя, что там находится почетное консульство Сейшельских островов. 

Других подробностей источник не сообщил. 

В то же время, согласно сообщению пресс-службы бюро, детективы под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в том числе, в клубе "5 элемент".

Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил в 2015-2018 годах.

По мнению следствия, фигуранты дела незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. 

Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размераз0 Уголовного кодекса.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года. 

Как сообщали Українськi Новини, сегодня Национальное антикоррупционное бюро также проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве.

Ранее правоохранители провели обыски в ГФС.

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