НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в пятницу проводит обыски в помещении одесского телеканала "Думская TV".

Об этом сообщил создатель сайта dumskaya.net Петр Обухов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Как же быстро новая власть пошла по граблям Януковича… Сейчас НАБУ проводит обыски и изымает серверы на телеканале "Думская TV". Вот такая свобода слова", - сообщил он.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными.

В своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что обыски связаны с его конфликтом с директором НАБУ Артемом Сытником.

Как сообщали Українські Новини, в Украинской ассоциации футбола проводит обыски НАБУ.