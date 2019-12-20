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20 декабря 2019, пятница, 12:08 111
Силовые структуры 2019-12-20T13:00:02+02:00
Українські Новини
НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV"

НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Обыски, Думская

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в пятницу проводит обыски в помещении одесского телеканала "Думская TV".

Об этом сообщил создатель сайта dumskaya.net Петр Обухов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Как же быстро новая власть пошла по граблям Януковича… Сейчас НАБУ проводит обыски и изымает серверы на телеканале "Думская TV". Вот такая свобода слова", - сообщил он.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными.

В своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что обыски связаны с его конфликтом с директором НАБУ Артемом Сытником.

Как сообщали Українські Новини, в Украинской ассоциации футбола проводит обыски НАБУ.

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