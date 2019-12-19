Українці ненавидять Путіна, люблять Лукашенка і розділені щодо Трампа, - соцопитування

Найбільше респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", негативно ставляться до Президента Росії Володимира Путіна (72%) і Президента США Дональда Трампа (37%). Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого в четвер, передають Українськi Новини. Респондентів запитали, як вони ставляться до 6 світових лідерів. Найбільш негативні оцінки отримав Путін. До нього зовсім погано ставляться 61% опитаних, скоріше погано - 11%, у той час як повністю добре 6%, а скоріше добре 10%. При цьому на Сході у Путіна рейтинг у 10 разів вищий, а на Півдні - у 5, ніж на Заході (40% і 25% проти 4%). Найбільше прихильників Путіна серед виборців "Опозиційної платформи - За життя" - 62%, інших партій - від 1% ("Європейська солідарність") до 13% ("Слуга народу"). скріншот дослідження на сайті "Рейтингу" Другим за негативним ставленням виявився Трамп, хоча загальна кількість тих, хто ставиться до нього позитивно більша за тих, хто негативно. В цілому рівень підтримки та осуду Трампа приблизно однаковий серед опитаних. Зокрема 29% ставляться до нього скоріше позитивно, 11% - абсолютно позитивно, в той час як 21% - зовсім негативно і 16% - швидше негативно. Найкраще до нього ставляться на Заході (50%), гірше на Сході (40%) і ще гірше на Півдні і в Центрі (34-35 %). Найменше його прихильників серед виборців "Опозиційної платформи" - 30%, в інших партіях - 42-44%. скріншот дослідження на сайті "Рейтингу" Найпозитивніше респонденти оцінили канцлера Німеччини Ангелу Меркель: 69% ставляться до неї добре і тільки 15% погано. Найбільш наближений результат у Президента Білорусі Олександра Лукашенка: позитивне ставлення 65% опитаних, але негативне 20%. Його шанувальників найбільше серед виборців "Опозиційної платформи "- 90%, меншою мірою -" Слуги народу "(72%), а найменше - серед виборців "Європейської солідарності" (37%). Його більше люблять на Півдні і Сході (72-81%), ніж на Заході і в Центрі (57%-60%). скріншот дослідження на сайті "Рейтингу" Найменше негативних оцінок отримав Президент Польщі Анджей Дуда (12%), проте добре до нього ставляться тільки половина опитаних (51%). Президент Франції Еммануель Макрон отримав 52% позитивних оцінок і 21% негативних. Опитування проводилось 13-17 січня серед 2 500 повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%. Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський готовий ще 100 разів потиснути руку Путіну. Водночас делегація Зеленського пожартувала над кремезним охоронцем Путіна на зустрічі "нормандської четвірки". На зустрічі у вересні Зеленський і Трамп обмінялися жартами. Водночас сьогодні нижньою палатою Конгресу США було схвалено імпічмент Трампу через скандал з Зеленським. У жовтні Зеленський побив світовий рекорд Лукашенка.