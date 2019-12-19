Українці ненавидять Путіна, люблять Лукашенка і розділені щодо Трампа, - соцопитування

Найбільше респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", негативно ставляться до Президента Росії Володимира Путіна (72%) і Президента США Дональда Трампа (37%).

Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого в четвер, передають Українськi Новини.

Респондентів запитали, як вони ставляться до 6 світових лідерів.

Найбільш негативні оцінки отримав Путін.

До нього зовсім погано ставляться 61% опитаних, скоріше погано - 11%, у той час як повністю добре 6%, а скоріше добре 10%.

При цьому на Сході у Путіна рейтинг у 10 разів вищий, а на Півдні - у 5, ніж на Заході (40% і 25% проти 4%).

Найбільше прихильників Путіна серед виборців "Опозиційної платформи - За життя" - 62%, інших партій - від 1% ("Європейська солідарність") до 13% ("Слуга народу").

скріншот дослідження на сайті "Рейтингу"

Другим за негативним ставленням виявився Трамп, хоча загальна кількість тих, хто ставиться до нього позитивно більша за тих, хто негативно.

В цілому рівень підтримки та осуду Трампа приблизно однаковий серед опитаних.

Зокрема 29% ставляться до нього скоріше позитивно, 11% - абсолютно позитивно, в той час як 21% - зовсім негативно і 16% - швидше негативно.

Найкраще до нього ставляться на Заході (50%), гірше на Сході (40%) і ще гірше на Півдні і в Центрі (34-35 %).

Найменше його прихильників серед виборців "Опозиційної платформи" - 30%, в інших партіях - 42-44%.

скріншот дослідження на сайті "Рейтингу"

Найпозитивніше респонденти оцінили канцлера Німеччини Ангелу Меркель: 69% ставляться до неї добре і тільки 15% погано.

Найбільш наближений результат у Президента Білорусі Олександра Лукашенка: позитивне ставлення 65% опитаних, але негативне 20%.

Його шанувальників найбільше серед виборців "Опозиційної платформи "- 90%, меншою мірою -" Слуги народу "(72%), а найменше - серед виборців "Європейської солідарності" (37%).

Його більше люблять на Півдні і Сході (72-81%), ніж на Заході і в Центрі (57%-60%).

скріншот дослідження на сайті "Рейтингу"

Найменше негативних оцінок отримав Президент Польщі Анджей Дуда (12%), проте добре до нього ставляться тільки половина опитаних (51%).

Президент Франції Еммануель Макрон отримав 52% позитивних оцінок і 21% негативних.

Опитування проводилось 13-17 січня серед 2 500 повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський готовий ще 100 разів потиснути руку Путіну. Водночас делегація Зеленського пожартувала над кремезним охоронцем Путіна на зустрічі "нормандської четвірки".

На зустрічі у вересні Зеленський і Трамп обмінялися жартами. Водночас сьогодні нижньою палатою Конгресу США було схвалено імпічмент Трампу через скандал з Зеленським.

У жовтні Зеленський побив світовий рекорд Лукашенка.