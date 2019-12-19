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19 грудня 2019, четвер, 13:54 13 Інфографіка
Політика 2019-12-19T14:08:52+02:00
Українські Новини
Українці ненавидять Путіна, люблять Лукашенка і розділені щодо Трампа, - соцопитування

Українці ненавидять Путіна, люблять Лукашенка і розділені щодо Трампа, - соцопитування

Виолетта Чайковская
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Зеленський. Трамп. Путін. Фото: колаж Українські Новини
Зеленський. Трамп. Путін. Фото: колаж Українські Новини

Найбільше респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", негативно ставляться до Президента Росії Володимира Путіна (72%) і Президента США Дональда Трампа (37%).

Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого в четвер, передають Українськi Новини.

Респондентів запитали, як вони ставляться до 6 світових лідерів.

Найбільш негативні оцінки отримав Путін.

До нього зовсім погано ставляться 61% опитаних, скоріше погано - 11%, у той час як повністю добре 6%, а скоріше добре 10%.

При цьому на Сході у Путіна рейтинг у 10 разів вищий, а на Півдні - у 5, ніж на Заході (40% і 25% проти 4%).

Найбільше прихильників Путіна серед виборців "Опозиційної платформи - За життя" - 62%, інших партій - від 1% ("Європейська солідарність") до 13% ("Слуга народу").

скриншот исследования на сайте скріншот дослідження на сайті "Рейтингу"

Другим за негативним ставленням виявився Трамп, хоча загальна кількість тих, хто ставиться до нього позитивно більша за тих, хто негативно.

В цілому рівень підтримки та осуду Трампа приблизно однаковий серед опитаних.

Зокрема 29% ставляться до нього скоріше позитивно, 11% - абсолютно позитивно, в той час як 21% - зовсім негативно і 16% - швидше негативно.

Найкраще до нього ставляться на Заході (50%), гірше на Сході (40%) і ще гірше на Півдні і в Центрі (34-35 %).

Найменше його прихильників серед виборців "Опозиційної платформи" - 30%, в інших партіях - 42-44%.

скриншот исследования на сайте скріншот дослідження на сайті "Рейтингу"

Найпозитивніше респонденти оцінили канцлера Німеччини Ангелу Меркель: 69% ставляться до неї добре і тільки 15% погано.

Найбільш наближений результат у Президента Білорусі Олександра Лукашенка: позитивне ставлення 65% опитаних, але негативне 20%.

Його шанувальників найбільше серед виборців "Опозиційної платформи "- 90%, меншою мірою -" Слуги народу "(72%), а найменше - серед виборців "Європейської солідарності" (37%).

Його більше люблять на Півдні і Сході (72-81%), ніж на Заході і в Центрі (57%-60%).

скриншот исследования на сайте скріншот дослідження на сайті "Рейтингу"

Найменше негативних оцінок отримав Президент Польщі Анджей Дуда (12%), проте добре до нього ставляться тільки половина опитаних (51%).

Президент Франції Еммануель Макрон отримав 52% позитивних оцінок і 21% негативних.

Опитування проводилось 13-17 січня серед 2 500 повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський готовий ще 100 разів потиснути руку Путіну. Водночас делегація Зеленського пожартувала над кремезним охоронцем Путіна на зустрічі "нормандської четвірки".

На зустрічі у вересні Зеленський і Трамп обмінялися жартами. Водночас сьогодні нижньою палатою Конгресу США було схвалено імпічмент Трампу через скандал з Зеленським.

У жовтні Зеленський побив світовий рекорд Лукашенка.

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