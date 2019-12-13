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13 грудня 2019, пʼятниця, 01:22 12
Політика 2019-12-13T03:15:01+02:00
Українські Новини
Аваков, Богдан і Пристайко пожартували над кремезним охоронцем Путіна на зустрічі "нормандської четвірки"

Аваков, Богдан і Пристайко пожартували над кремезним охоронцем Путіна на зустрічі "нормандської четвірки"

Виолетта Чайковская
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Зеленський, Путін, Меркель і Макрон на зустрічі в
Зеленський, Путін, Меркель і Макрон на зустрічі в "нормандському форматі". Фото: сайт Президента України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Офісу Президента Андрій Богдан та міністр закордонних справ Вадим Пристайко, які були присутні в делегації Президента Володимира Зеленського на саміті лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі 9 грудня, не спростували інформацію про участь озброєного охоронця Президента РФ Володимира Путіна на зустрічі.

Відповідну інформацію озвучив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передають Українські Новини.

"На переговорах чотирьох Президентів, як член делегації Росії був кремезний охоронець Путіна з пістолетом", - сказав він.

Після цих слів ведуча програми звернулася до членів делегації Зеленського з проханням підтвердити або спростувати цю "байку".

Пристайко ствердно кивнув, посміхаючись.

"Щоб націоналіст не прорвався", - сказав Аваков.

На зауваження ведучої про те, що це було демонстративною неповагою Росії міністр також посміхаючись кивнув ствердно.

На запитання про те, чи було щось подібне раніше Аваков відповів: "Ні, ми зайшли без ніякого озброєння".

Один з гостей студії пожартував, що "тільки у Богдана був пістолет", на що той заперечив, що "ми тільки гострим словом і щирою усмішкою".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський потиснув руку Путіну на "нормандському саміті" у Парижі 9 грудня.

Тоді "нормандська четвірка" домовилась про обмін полоненими до кінця року за принципом "усіх підтверджених на всіх підтверджених" та про розведення сил і засобів ще у 3 пунктах на Донбасі до березня 2020 року.

Зеленскому мало результатів від зустрічі з Путіним, Меркель і Макроном.

При цьому Зеленський заявив, що готовий ще 100 раз потиснути руку Путіну.

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