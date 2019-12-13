Зеленський готовий ще 100 раз потиснути руку Путіну

Після того, як Володимир Зеленський потиснув руку Володимиру Путіну на зустрічі "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції) у Парижі 9 грудня він заявив, що готовий ще 10 раз потиснути руку Президенту РФ за повернення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і 100 разів - за повернення анексованого Криму.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передають Українські Новини.

"Так (подав руку). А як можна інакше зустрічатися на найвищому рівні? Як можна без цього почати діалог? Як можна про щось домовлятися, а головне - не просто на словах, а вирішувати питання?.. Коли у мене був перший дзвінок до Президента РФ, у мене було одне завдання - повернути наших полонених моряків. Мене запитували, чи буду я з ним вітатися. А як інакше? Зателефонувати і сказати: "Ей, повертай моряків!"? Якщо ми хочемо припинити війну, а ми дійсно дуже сильно цього хочемо, то ми повинні розмовляти. Скажу відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку, а якщо нам повернуть наш Крим, то можна і 100 разів потиснути. Готовий на всі такі речі заради результату ", - сказав він.

Зеленський прокоментував власні слова до зустрічі лідерів "нормандського формату" про те, що очікує на ній подивитися у вічі Путіну і побачити ступінь його готовності та бажання вирішити конфлікт на Донбасі.

"Ми протягом 8 годин дивилися один одному в очі... Це непроста людина, але я зрозумів багато чого з цієї першої зустрічі. Про все я не буду говорити, якщо можна. Це буде моя тактика на наступну зустріч. Я точно зрозумів, що у нас почався діалог і ми можемо домовлятися. Це буде не швидко, але це буде", - сказав він.

Говорячи про те, що не вдалося українській стороні на "нормандському саміті" Зеленський відповів, що з питання передачі Україні контролю над неконтрольованою ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі у нього з Путіним різні погляди, але вони почали діалог і домовилися продовжити його на наступній зустрічі через 4 місяці.

"Це буде дуже складно зробити, але ми повинні це зробити: ми повинні міняти ("мінські домовленості")... Я впевнений, що деякі речі ми зможемо змінити, і будемо міняти. Тому що я не раз говорив, що саме передача українського державного кордону під наш контроль після виборів - це точно не наша позиція, і це остаточне рішення", - заявив він.

Коментуючи слова Путіна про те, що при передачі контролю над кордоном до виборів може скластися аналогічна до бійні в Сребрениці ситуація Зеленський підкреслив, що ніякої різанини бути не може, тому що для його влади головне - людське життя.

Зеленський також заявив, що "план Б" або так звана "Стіна" - це одна з п'яти, затверджених Радою національної безпеки і оборони стратегій реінтеграції Донбасу, проте найменш ймовірна.

"Стіна" - це інша держава. Яку ми ніколи не визнаємо. Навіть не держава, а щось інше - місцевість, де будуть тільки бойовики. Для мене це не план "Б", а план "остання буква". Я поки що дуже не хотів би, щоб ми застосували саме цей план... Для мене особисто це не варіант. Але, на жаль, ми повинні розуміти, що п'ять років чекати, стріляти і втрачати наших українців ми точно не збираємося", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 грудня в Парижі "нормандська четвірка" домовилася про обмін полоненими до кінця року за принципом "усіх підтверджених на всіх підтверджених і про розведення сил і засобів ще в 3 пунктах на Донбасі до березня 2020 року.

Зеленскому мало результатів від зустрічі з Путіним, Меркель і Макроном.