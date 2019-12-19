Трампу оголосили імпічмент через скандал з Зеленським

На засіданні ввечері 18 грудня (за київським часом – в ніч на 19 грудня) Палата представників Конгресу США схвалила обидві статті звинувачення в рамках процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Трансляцію засідання вела газета The Washington Post.За першу статтю – про зловживання владою – проголосували 230 конгресменів при необхідних для ухвалення рішення 216 голосів. Проти були 197, один конгресмен утримався, троє не голосували.

Затвердження другою статті – про перешкоджання роботі Конгресу під час розслідування – підтримали 229 конгресменів, проти були 198, один утримався.

В обох випадках Республіканська партія голосувала проти імпічменту, Демократична у більшості – за.

Відео з моментом оголошення імпічменту:

Трамп став третім президентом США, якому оголосила імпічмент Палата представників.

В Палаті представників більшість за Демократичною партією. Тепер справа про імпічмент передадуть на розгляд верхньої палати Конгресу – Сенату, де більшість належить Республіканської партії США.

Демократи 10 грудня представили статті, за якими звинувачують Трампа: "зловживання службовим становищем", а також "перешкоджання роботі Конгресу" під час проведення розслідування.

Трамп заради власної політичної вигоди проігнорував національні інтереси США, коли просив президента України Володимира Зеленського втрутитися у вибори президента США у 2020 року, вважають конгресмени.

Також з'явилася реакція Трампа на імпічмент. На його думку, процес імпічменту - це "марш політичного самогубства", а він сам у підсумку "все одно переможе". "Ви мої рейтинги бачили?" - риторично запитав Трамп, який продовжить управління державою.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

Тим часом Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмові з Зеленським. Також в США почалася процедура імпічменту Трампа.