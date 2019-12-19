Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат

Пенсійний фонд України, який підвищив розмір мінімальної пенсії за віком, розпочав впровадження системи розподілу пенсій в електронному форматі.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

"Впровадження нової системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, а також дозволяє зменшити витрати часу та забезпечити максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні.

За допомогою електронного сервісу можна спрогнозувати і перерахувати суму пенсії на місяць вперед, отримати доступ до відомостями про трудову діяльність і завантажити пенсійне посвідчення.

Як повідомляли Українські Новини, з нового року Пенсійний фонд почне обслуговувати пенсіонерів через додаток.

Також систему пенсійного і соціального страхування в 2020 можуть змінити. Рахункова палата має подати пропозиції.

Тим часом Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за грудень, адже на початку грудня на пенсійні виплати було спрямовано 603,2 млн грн.