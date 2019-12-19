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19 грудня 2019, четвер, 06:45 27 Інфографіка
Фінанси 2019-12-19T09:00:02+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат

Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат

Таня Войтюк
Пенсійний фонд, Пенсіонери, Соціальні виплати, Пенсії
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд

Пенсійний фонд України, який підвищив розмір мінімальної пенсії за віком, розпочав впровадження системи розподілу пенсій в електронному форматі.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

"Впровадження нової системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, а також дозволяє зменшити витрати часу та забезпечити максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні.

За допомогою електронного сервісу можна спрогнозувати і перерахувати суму пенсії на місяць вперед, отримати доступ до відомостями про трудову діяльність і завантажити пенсійне посвідчення.

Як повідомляли Українські Новини, з нового року Пенсійний фонд почне обслуговувати пенсіонерів через додаток.

Також систему пенсійного і соціального страхування в 2020 можуть змінити. Рахункова палата має подати пропозиції.

Тим часом Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за грудень, адже на початку грудня на пенсійні виплати було спрямовано 603,2 млн грн.

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