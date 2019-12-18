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18 декабря 2019, среда, 11:49 383
Верховная Рада и партии 2019-12-18T11:51:59+02:00
Українські Новини
Систему пенсионного и социального страхования в 2020 могут изменить: Счетная палата должна подать предложения

Систему пенсионного и социального страхования в 2020 могут изменить: Счетная палата должна подать предложения

Ярина Вацяк
социальное страхование, Пенсионная реформа, Давид Арахамия, Счетная палата, Пенсии

В то время, как пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту, Верховная Рада поручила Счетной палате проанализировать систему общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования в 2020 году.

За принятие соответствующего решения проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Поручение Расчетной палате осуществить в 2020 году анализ системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения, а также предоставить Раде информацию о результатах осуществления такого мероприятия с рекомендациями по совершенствованию указанной системы, включая предложения изменений соответствующего законодательства", - комментирует решение председатель Рады Дмитрий Разумков.

Предложение поступило от председателя "Слуги народа" Давида Арахамии.

Как сообщали Українськi Новини,  Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь.

В начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн. Кроме того, Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии в октябре.

Больше новостей о: социальное страхование Пенсионная реформа Давид Арахамия Счетная палата Пенсии

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