Систему пенсионного и социального страхования в 2020 могут изменить: Счетная палата должна подать предложения

В то время, как пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту, Верховная Рада поручила Счетной палате проанализировать систему общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования в 2020 году.

За принятие соответствующего решения проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Поручение Расчетной палате осуществить в 2020 году анализ системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения, а также предоставить Раде информацию о результатах осуществления такого мероприятия с рекомендациями по совершенствованию указанной системы, включая предложения изменений соответствующего законодательства", - комментирует решение председатель Рады Дмитрий Разумков.

Предложение поступило от председателя "Слуги народа" Давида Арахамии.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за декабрь.

В начале декабря на пенсионные выплаты было направлено 603,2 млн грн. Кроме того, Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии в октябре.