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18 грудня 2019, середа, 17:25 4
Судова влада 2019-12-18T17:33:38+02:00
Українські Новини
Суд звільнив Пашинського під цілодобовий домашній арешт, - адвокат

Суд звільнив Пашинського під цілодобовий домашній арешт, - адвокат

Анна Рудык
Сергій Пашинський, Домашній арешт, Апеляційний суд Києва
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський

Київський апеляційний суд звільнив колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (Народний фронт) з-під варти і відправив цілодобовий під домашній арешт.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Гліб Федур.

"Частково задовольнили клопотання і змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - сказав він.

Таке рішення суд прийняв у середу.

Пашинський зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань заново допитає всіх свідків у справі проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") до 29 січня 2020 року. 12 жовтня захист Пашинського оскаржив його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.

А 10 грудня у Пашинського знову вилучили пістолет, яким він стріляв у Химикуса.

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