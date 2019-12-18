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  • Аваков стане прем'єром не пізніше травня, - депутат Дубинський
18 грудня 2019, середа, 14:44 21
Політика 2019-12-18T16:00:02+02:00
Українські Новини
Аваков стане прем'єром не пізніше травня, - депутат Дубинський

Аваков стане прем'єром не пізніше травня, - депутат Дубинський

Валерия Назаренко
Олександр Дубинський, Парі, Прем'єр-міністр України, Арсен Аваков
Аваков. Фото: Styler
Аваков. Фото: Styler

Депутат Олександр Дубинський уклав парі зі своїм колегою з партії "Слуга народу" Андрієм Мотовиловцем, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стане прем'єр-міністром України до кінця травня 2020 року. Про це Дубинський написав у Facebook.

"Уклали парі з Andrey Motovilovets, що Аваков стане прем'єр-міністром.


Побились об заклад на гроші.

Термін - кінець травня 2020 року.

Я ставив, що стане. Андрій - що не стане".

Як повідомляли Українські Новини, зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у новому уряді за жовтень склала 82 тис. гривень.

Раніше Кабмін вирішив включити Дубинського в комісію з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків. А Національний банк подав позов до суду на депутата "Слуги народу" Дубинського.

У серпні Верховна Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.

За призначення нового Кабінету Міністрів, у тому числі Авакова, проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226.

Тим часом Аваков заявив, що підозрювані у справі Шеремета "уповали на покровителя".

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