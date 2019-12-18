Аваков стане прем'єром не пізніше травня, - депутат Дубинський

Депутат Олександр Дубинський уклав парі зі своїм колегою з партії "Слуга народу" Андрієм Мотовиловцем, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стане прем'єр-міністром України до кінця травня 2020 року. Про це Дубинський написав у Facebook.

"Уклали парі з Andrey Motovilovets, що Аваков стане прем'єр-міністром.



Побились об заклад на гроші.



Термін - кінець травня 2020 року.



Я ставив, що стане. Андрій - що не стане".

Як повідомляли Українські Новини, зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у новому уряді за жовтень склала 82 тис. гривень.



Раніше Кабмін вирішив включити Дубинського в комісію з відбору незалежних членів наглядових рад держбанків. А Національний банк подав позов до суду на депутата "Слуги народу" Дубинського.



У серпні Верховна Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.



За призначення нового Кабінету Міністрів, у тому числі Авакова, проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226.



Тим часом Аваков заявив, що підозрювані у справі Шеремета "уповали на покровителя".