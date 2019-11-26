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26 ноября 2019, вторник, 06:15 874 Документ
Кабмин 2019-11-26T07:45:30+02:00
Українські Новини
Зарплата Авакова увеличилась на 50 тыс. гривен и превысила оклад в пять раз

Зарплата Авакова увеличилась на 50 тыс. гривен и превысила оклад в пять раз

зарплаты чиновников, Арсен Аваков, зарплаты Кабмина
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве за октябрь составила 82 тыс. гривен, его заместителей - от 80,8 тыс. до 95,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 86,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в октябре, составила 82 071 гривен, в том числе должностной оклад – 15 272 гривны, надбавка за выслугу лет – 5 040 гривен, надбавка за интенсивность труда – 30 510 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 3 054 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 3 054 гривен, отпускные – 1 638 гривен, индексация - 693 гривны, премия – 22 806 гривен.

Материальная помощь министру за октябрь не начислялась.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 66 067 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 93 895 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 90 168 гривен, Катерины Павличенко – 80 830 гривен, Сергея Гончарова – 90 168 гривен, Антона Геращенко – 95 501 гривна, Александра Гогилашвили – 94 270 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая – 86 625 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, первая зарплата Авакова в новом правительстве была значительно ниже, чем в прошлом.

Тем временем Князев работает советником Авакова бесплатно.

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