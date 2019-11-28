Нацбанк подал иск в суд на Дубинского

Национальный банк подал иск в суд на депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа") о защите деловой репутации.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка к Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка.



Правление НБУ уверено, что через Александра Дубинского, которого в медиа называют "рупором" Игоря Коломойского, реализуется целенаправленная информационная атака на Национальный банк.



Национальный банк требует от Александра Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети Интернет в аккаунте DubinskyPro в социальной сети Facebook и в своем видеоблоге в Youtube.



В частности, депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице Якова Смолия и первого заместителя Катерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.



Депутат привел пример вывода Радикал Банка с рынка в 2015 году и якобы проведенной уплаты со стороны Национального банка в пользу бизнесмена - беглеца Сергея Курченко имущественного ущерба в размере 128 млн гривен.



Национальный банк требует опровержения этой информации, поскольку: обвинения в организации воровской схемы по выводу банков с рынка являются безосновательными и абсурдными и вводят в заблуждение общество.



В свою очередь Дубинский написал, что не знает, что Нацбанк собирается оспаривать, так как НАПК официально признало Смолия коррупционером.





Как сообщали Українські Новини, Национальный банк заявил о давлении и информационной атаке со стороны экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского.



25 ноября участники митинга возле Национального банка пытались ворваться в здание.