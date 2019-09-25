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25 сентября 2019, среда, 13:20 33
Кабмин 2019-09-25T13:22:01+03:00
Українські Новини
Кабмин решил включить Дубинского в комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков

Кабмин решил включить Дубинского в комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков

Александр Дубинский. Фото: Facebook/
Александр Дубинский. Фото: Facebook/"НАШ"

Кабинет Министров решил включить в комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков депутата Александра Дубинского ("Слуга народа").

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.

"По вопросу о включении Александра Дубинского в состав комиссии по отбору независимых членов набсоветов госбанков по квоте Верховной Рады разгорелся спор. Я задал вопрос Кабмину - не видят ли они конфликт интересов в назначении Александра Дубинского в эту комиссию и не хотели бы попросить у ВР другую кандидатуру. Ответ - "кого нам дал финансовый комитет ВР, того мы и назначаем". Ну а предложенный мной вариант попросить у комитета другую кандидатуру не подошел. В итоге комиссию с Дубинским в составе единогласно утвердили. Ну кто бы сомневался", - написал он.

При этом Гончаренко отметил, что 2 члена Кабмина – Дмитрий Кулеба и Владимир Бородянский выступали против, но в итоге проголосовали за, с уточнением, что это предложение ВР.


Напомним, ранее Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом

Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков. Ранее депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому.

Больше новостей о: Кабмин Набсовет Александр Дубинский Партия "Слуга народа" Набсовет госбанков

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