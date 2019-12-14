Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета уповали на некоего "покровителя", который должен был им помочь избежать следствия. Об этом глава МВД заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Так, Аваков заявил, что в разговоре подозреваемых есть упоминание некоего "покровителя".

"В разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к какому-то покровителю, который их должен вытянуть и защитить", - сказал Аваков.

Он добавил, что правоохранители внимательно изучают эти данные.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко, который заявил, что накануне убийства был в бане, арестован по решению Печерского районного суда Киева на два месяца.

Также Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога.