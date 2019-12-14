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14 декабря 2019, суббота, 08:25 1402
Силовые структуры 2019-12-14T08:31:24+02:00
Українські Новини
Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя"

Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя"

Анна Рудык
Арсен Аваков, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, дело Шеремета
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета уповали на некоего "покровителя", который должен был им помочь избежать следствия. Об этом глава МВД заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Так, Аваков заявил, что в разговоре подозреваемых есть упоминание некоего "покровителя".

"В разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к какому-то покровителю, который их должен вытянуть и защитить", - сказал Аваков.

Он добавил, что правоохранители внимательно изучают эти данные.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко, который заявил, что накануне убийства был в бане, арестован по решению Печерского районного суда Киева на два месяца.

Также Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога.

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