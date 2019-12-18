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  • Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді
18 грудня 2019, середа, 09:50 19
Політика 2019-12-18T11:00:02+02:00
Українські Новини
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді

Елизавета Драбкина
вбивство Павла Шеремета, справа Шеремета, Андрій Антоненко
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), якого суд арештував без права внесення застави до 8 лютого 2020 року, відмовляється від дачі показань.

Про це повідомив його адвокат Віталій Галенченко у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Слідчий вчора намагався допитати Андрія, але він вимушений був скористатись правом передбаченим ст. 63 Конституції України (тобто відмовитись давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів). Такий вчинок був обумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, Міністр МВС, Генеральний прокурор, а також особисто Президент Ураїни в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це ми припускаємо, що зі сторони слідчих буде певна упередженість", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що Антоненко надалі буде давати свідчення, але тільки коли переконається в неупередженості слідства.

"Він досі не розуміє чому саме його «призначили» підозрюваним і за що. Андрій не лише не визнає вину, а ще й жодного факту, що про нього викладають", - написав Галенченко.

Крім того, адвокат зазначає, що його підзахисний спокійний, він передає подяку всім за підтримку.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від "Євросолідарності" Яна Зінкевич хотіла взяти його на поруки.

Минветеранов заявило про готовність надати правову допомогу всім підозрюваним у справі Шеремета.

У той же час Командування Сил спеціальних операцій (ССО) ВСУ заявило, що Антоненко не виконував бойових завдань у зоні АТО/ООС, а його перебування було пов'язано з діяльністю музиканта в складі групи внутрішньої комунікації ВСУ.

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