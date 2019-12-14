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14 декабря 2019, суббота, 08:50 1321
Судебная власть 2019-12-14T08:50:22+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: депутат от "Евросолидарности" Зинкевич хотела взять на поруки Антоненко

Дело Шеремета: депутат от "Евросолидарности" Зинкевич хотела взять на поруки Антоненко

Анна Рудык
дело Шеремета, Андрей Антоненко, Суд по делу Шеремета, Яна Зинкевич, Сашко Положинский
Яна Зинкевич. Фото: Фейсбук/Яна Зинкевич
Яна Зинкевич. Фото: Фейсбук/Яна Зинкевич

Подозреваемого в убийстве Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко были готовы взять на поруки депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и певец Сашко Положинский. Об этом сообщает Громадське.

Также сообщается, что о готовности взять Антоненко на поруки заявил военный Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров и другие.

По данным следствия, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, увлекшись радикальными националистическими настроениями, решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство Павла Шеремета. Антоненко приобщил к группе хирурга с Охматдета Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко арестовали на два месяца. Также Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога.

Тем временем Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя".

Кроме того, Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве Шеремета.

Больше новостей о: дело Шеремета Андрей Антоненко Суд по делу Шеремета Яна Зинкевич Сашко Положинский

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