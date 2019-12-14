Дело Шеремета: депутат от "Евросолидарности" Зинкевич хотела взять на поруки Антоненко

Подозреваемого в убийстве Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко были готовы взять на поруки депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и певец Сашко Положинский. Об этом сообщает Громадське.

Также сообщается, что о готовности взять Антоненко на поруки заявил военный Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров и другие.

По данным следствия, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, увлекшись радикальными националистическими настроениями, решил создать организованную вооруженную группировку, чтобы совершить убийство Павла Шеремета. Антоненко приобщил к группе хирурга с Охматдета Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко арестовали на два месяца. Также Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога.

Тем временем Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя".

Кроме того, Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве Шеремета.

