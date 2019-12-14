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14 декабря 2019, суббота, 08:00 179
Судебная власть 2019-12-14T08:15:01+02:00
Українські Новини
Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко арестовали на два месяца

Анна Рудык
Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, дело Шеремета, Андрей Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко, который заявил, что накануне убийства был в бане, арестован по решению Печерского районного суда Киева на два месяца. Об этом сообщает издание theБабель сегодня, 14 декабря.

Так, сообщается, что Антоненко арестован до 8 февраля 2020 года.

"Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года музыканта и ветерана Сил спецопераций Андрея Антоненко, которого следствие подозревает в организации убийства журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение зачитал судья Вовк. Прокуроры просили для Антоненко арест без альтернативы залога, поскольку опасались, что он может бежать, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. К делу просили приобщить информацию о мине МОН-50, которую Антоненко якобы просил своего родственника вынести из дома перед обысками.

Адвокат Станислав Кулик ходатайствовал о допросе двух свидетелей - Алексея и Марины Ермиловых, которые, по его словам, были с Антоненко в день гибели Шеремета. Судья Вовк отказал защите Антоненко в данном вопросе.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Кузьменко без права внесения залога.

Генеральная прокуратура просила суд арестовать Кузьменко без права залога.

Тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что брат жены подозреваемого в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрея Антоненко 12 декабря перед обысками вынес из его квартиры тайно мину МОН-50.

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