Дело Шеремета: Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц готово оказать подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета весь спектр правовой помощи.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда, передают Українські Новини.

По ее словам, она лично знакома с подозреваемыми Владом и Инной Грищенко, Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь.

Коляда также отметила, что все они являются признанными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении.

Министр подчеркнула, что убийство Шеремета должно быть расследовано, но так, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно доказательной базы.

"Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - отметила Коляда.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя".

Тем временем подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко, который заявил, что накануне убийства был в бане, арестован по решению Печерского районного суда Киева на два месяца.