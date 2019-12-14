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  • Дело Шеремета: Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым
14 декабря 2019, суббота, 13:25 224
Кабмин 2019-12-14T14:45:01+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым

Дело Шеремета: Минветеранов заявило о готовности оказать правовую помощь всем подозреваемым

Анна Рудык
дело Шеремета, Андрей Антоненко, Павел Шеремет, Минветеранов, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Убийство Павла Шеремета
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц готово оказать подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета весь спектр правовой помощи.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила министр по делам ветеранов Оксана Коляда, передают Українські Новини. 

По ее словам, она лично знакома с подозреваемыми Владом и Инной Грищенко, Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь.

Коляда также отметила, что все они являются признанными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении.

Министр подчеркнула, что убийство Шеремета должно быть расследовано, но так, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно доказательной базы.

"Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - отметила Коляда. 

Как сообщали Українськi Новини, Аваков заявил, что подозреваемые по делу Шеремета "уповали на покровителя".

Тем временем подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко, который заявил, что накануне убийства был в бане, арестован по решению Печерского районного суда Киева на два месяца.

Больше новостей о: дело Шеремета Андрей Антоненко Павел Шеремет Минветеранов Юлия Кузьменко Яна Дугарь Убийство Павла Шеремета

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