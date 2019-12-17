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17 декабря 2019, вторник, 17:16 3299
Силовые структуры 2019-12-17T17:21:57+02:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве Шеремета военнослужащий Антоненко не выполнял боевых задач в зоне АТО, – пресс-служба

Подозреваемый в убийстве Шеремета военнослужащий Антоненко не выполнял боевых задач в зоне АТО, – пресс-служба

Ирина Дорофейчук
Алексей Никифоров, ССО ВСУ, Андрей Антоненко, Павел Шеремет, Убийство журналиста
Андрей Антоненко. Фото: Facebook
Андрей Антоненко. Фото: Facebook

Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) / операции объединенных сил (ООС), а его пребывание было связано с деятельностью музыканта в составе группы внутренней коммуникации ВСУ.

Об этом сообщило интернет-издание "Гордон", ссылаясь на начальника пресс-службы командования ССО Алексея Никифорова.

"В составе ССО Андрей Антоненко не занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО / ООС. Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта в составе группы внутренней коммуникации ВСУ. В командовании ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, готовы всячески содействовать расследованию. Однако чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции чиновников, верим в невиновность нашего военнослужащего. Надеемся, в ближайшее время ее докажет суд", – отметил Никифоров.

Он также сообщил, что Командование ССО ВСУ намеренно ходатайствовать перед Печерским районным судом г. Киева о смягчении меры пресечения подозреваемому Антоненко, а именно о домашнем аресте.

"На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него. Соответствующий документ передан судье через адвокатов и приобщен к делу", – отметил Никифоров.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, принадлежавшего сооснователю интернет-издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу) и семья ветеранов АТО – Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно).

Следствие считает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Суд взял под стражу фигуранта дела Шеремета Антоненко. Во время заседания Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он.

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