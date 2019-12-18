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18 грудня 2019, середа, 08:17 15
Фінанси 2019-12-18T11:00:03+02:00
Українські Новини
Курс долара в Україні продовжує падати: що відбувається з гривнею

Курс долара в Україні продовжує падати: що відбувається з гривнею

Ярина Вацяк
Олег Чурій, НБУ, курс гривні, Курс валют, курс долара, Чому долар падає
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Курс гривні в Україні Національний банк продовжує зміцнювати і вже досяг 23,4691 UAH/USD, побивши не один рекорд з початку року. Водночас деякі експерти б'ють тривогу через різкі стрибки курсу валют, а в НБУ навпаки заспокоюють, наголошуючи, що це нормальний процес і для економіки краще плаваючий курс, ніж стримування його на одному рівні.

Заступник голови Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався в інтерв'ю "Сьогодні".

"Основний фактор, який впливав на курс в цьому році, – це макроекономічна стабілізація. Україна протягом останніх років дотримувалася виваженої фіскальної і монетарної політики, і це принесло результат. Подивіться на інфляцію: 4 роки тому вона перевищувала 40%, а зараз ми знизили її майже до 5% на рік. І в подальшому НБУ буде утримувати її на цьому рівні за рахунок послідовної монетарної політики, незалежної від політичних розкладів. Дефіцит бюджету, незважаючи на великі виплати за зовнішніми боргами, не зростає, а знижується. Немає прихованих проблем у фінансовому чи енергетичному секторах", - розповів він.

Чурий вважає, що іноземні інвестори бачать і адекватно оцінюють картину економіки України.

"Україна йде шляхом реформ, ВВП зростає на 3-4% щорічно, економічна політика виглядає послідовною, а прибутковість у гривні приваблива. Все це сприяє інтересу нерезидентів до українського ринку", - говорить він.

Крім того, представник НБУ впевнений, що надалі Україна залучати нових інвесторів шляхом реформ. але цей фактор також може впливати на курс долара в Україні.

"Так, поки що іноземці вкладаються в основному в боргові облігації уряду (ОВДП). Але вкладення в цінні папери, так звані портфельні інвестиції, – це тільки перший крок. У країнах, які стають на шлях реформ, інвестори, як правило, спочатку вкладають гроші в прості інструменти. Вони дають гроші державі, тому що більше довіряють йому. А потім вже інвестиційні кошти йдуть у приватний сектор. Якщо Україна і далі буде йти шляхом реформ, то в найближчі роки ми побачимо приплив реальних інвестицій. Кабмін вже заявляв, що бачить можливість залучення 50 млрд доларів інвестицій протягом 5 років. Це, безумовно, буде дуже позитивний фактор. При цьому ми повинні розуміти, що приплив грошей у країну створює ситуацію, коли пропозиція валюти значно перевищує попит, і все це впливає на курс, оскільки він у нас плаваючий, ми його руками і ногами не тримаємо, так як він повинен відображати реальні тенденції в економіці", - зазначив Чурий.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,1% порівняно з жовтнем.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

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