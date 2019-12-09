подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Доллар падает, цены растут: в ноябре подорожала коммуналка и услуги здравоохранения
09 декабря 2019, понедельник, 17:02 735
Экономика 2019-12-09T17:15:04+02:00
Українські Новини
Доллар падает, цены растут: в ноябре подорожала коммуналка и услуги здравоохранения

Доллар падает, цены растут: в ноябре подорожала коммуналка и услуги здравоохранения

Ярина Вацяк
Цены на продукты, Тарифы на коммуналку, потребительские цены, Инфляция
Финансы. Фото: pixabay.com
Финансы. Фото: pixabay.com

В ноябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,1% по сравнению с октябрем, в то время, как курс доллара стремительно падает.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре понизились на 0,2%, на одежду и обувь – понизились на 1,4%, на жилищно-коммунальные услуги – повысились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – сохранились.

По сравнению с ноябрем 2018 года в ноябре 2019 года потребительские цены повысились на 5,1%.

В январе-ноябре инфляция составила 4,3%.

Как сообщали Українськi Новини, в то время как Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%, в октябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%.

В июне 2019 года впервые с начала года зафиксирована дефляция, однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет".

Больше новостей о: Цены на продукты Тарифы на коммуналку потребительские цены Инфляция

Архив
Новости
В МВД РФ заявили, что 125 тыс. жителей Донбассе получили российское гражданство 19:00
Зеленский и Путин выйдут к прессе после нормандской встречи 18:57
Стены сгоревшего одесского колледжа намерены укрепить для продолжения поисковых работ 18:54
Встреча "нормандской четверки" началась 18:30
На Донбассе, в Крыму и Львове: где больше всего интересуются "нормандской встречей" 18:23 Инфографика
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok