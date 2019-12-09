Доллар падает, цены растут: в ноябре подорожала коммуналка и услуги здравоохранения

В ноябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,1% по сравнению с октябрем, в то время, как курс доллара стремительно падает.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре понизились на 0,2%, на одежду и обувь – понизились на 1,4%, на жилищно-коммунальные услуги – повысились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – сохранились.

По сравнению с ноябрем 2018 года в ноябре 2019 года потребительские цены повысились на 5,1%.

В январе-ноябре инфляция составила 4,3%.

Как сообщали Українськi Новини, в то время как Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%, в октябре 2019 года потребительские цены повысились на 0,7%.

В июне 2019 года впервые с начала года зафиксирована дефляция, однако во втором полугодии рост цен в Украине ускорится. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует высокие темпы инфляции, которые превысят прогнозы Нацбанка (5% за год) почти вдвое, то есть инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет".