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18 декабря 2019, среда, 06:00 264
Экономика 2019-12-18T06:00:01+02:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну на среду: официальный курс валют

НБУ укрепил гривну на среду: официальный курс валют

Анна Рудык
Курс валют, курс доллара, Курс гривны, Курс евро
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 декабря, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3091,0753
100 долларов США 2346,9132
100 швейцарских франков 2393,2254
1000 иен 214,1791
10 российских рублей 3,7531
100 евро 2619,6245

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 декабря на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

А средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 16 января, упал на 1 копейку до 3,37 грн за 10 рублей.

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