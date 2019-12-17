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17 декабря 2019, вторник, 05:55 717
Экономика 2019-12-17T05:55:02+02:00
Українські Новини
НБУ снова укрепил гривну: официальный курс валют на вторник

НБУ снова укрепил гривну: официальный курс валют на вторник

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, курс доллара, Курс евро, курс рубля
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 декабря, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3138,8087
100 долларов США 2349,0376
100 швейцарских франков 2390,4294
1000 иен 214,6624
10 российских рублей 3,7424
100 евро 2618,2373

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 декабря на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 8 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

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