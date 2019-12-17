Поліція затримала 26 чоловік через заворушення біля Ради

Співробітники поліції затримали 26 осіб за підозрою в участі у заворушеннях у ході акцій біля Верховної Ради в Києві.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передають Українські Новини.

"Було затримано 26 осіб. Вони в райвідділі", - сказав він.

За його словами, в ході заворушень постраждали 17 поліцейських.

Вони, за словами Крищенко, отримали легкі травми: переломи пальців, садна, опіки очей.

Крім того, 2 цивільних звернулися в лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (опір працівникові правоохоронних органів) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.



Крім того, 2 поліцейських постраждали в результаті бійки біля Верховної Ради.

Також з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту.