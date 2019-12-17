Центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста

Сегодня, 17 декабря, в Киеве пройдут массовые акции протеста, в том числе и на площади перед зданием Верховной Рады Украины. В связи с этим столичная полиция объявила об ограничении движения в центре города, заявили в пресс-службе полиции.

"Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

Просим с пониманием отнестись к таким временным мерам. Также рекомендуем по возможности воздержаться от поездок через центральную часть Киева на собственном автотранспорте, чтобы избежать осложнений дорожного движения", - заявили полиции.

Также во вторник, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве началась установка новогодней елки, стоимость игрушек и иллюминации для которой составит 2,7 млн гривен.

В честь новогодних праздников в Киеве собираются ограничить движение и стало известно, где и в какие дни стоит ожидать пробок.