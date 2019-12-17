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17 декабря 2019, вторник, 09:50 2899
Общество 2019-12-17T10:30:15+02:00
Українські Новини
Центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста

Центр Киева перекрыла полиция: ожидаются массовые акции протеста

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Акции протеста, Центр Киева, Ограничение движения
Ограничение движения, Крещатик. Фото: korrespondent.net
Ограничение движения, Крещатик. Фото: korrespondent.net

Сегодня, 17 декабря, в Киеве пройдут массовые акции протеста, в том числе и на площади перед зданием Верховной Рады Украины. В связи с этим столичная полиция объявила об ограничении движения в центре города, заявили в пресс-службе полиции.

"Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

Просим с пониманием отнестись к таким временным мерам. Также рекомендуем по возможности воздержаться от поездок через центральную часть Киева на собственном автотранспорте, чтобы избежать осложнений дорожного движения", - заявили полиции.

Также во вторник, 26 ноября, на Софийской площади в Киеве началась установка новогодней елки, стоимость игрушек и иллюминации для которой составит 2,7 млн гривен.

В честь новогодних праздников в Киеве собираются ограничить движение и стало известно, где и в какие дни стоит ожидать пробок

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