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17 грудня 2019, вівторок, 09:45 87
Суспільство 2019-12-17T11:15:02+02:00
Українські Новини
"Пресвята погорілиця": "кварталівці" у новій пісні вибачилися перед Гонтаревою

"Пресвята погорілиця": "кварталівці" у новій пісні вибачилися перед Гонтаревою

Надежда Комендантова
Валерія Гонтарева, 95 квартал, Квартал 95, Євген Кошовий

Вечірній квартал, учасники якого стали перед Поплавським на коліна і поклялися більше не жартувати над ним, присвятив новий номер екс-голові Нацбанку України Валерії Гонтаревій.

Відео виступу опублікувала прес-секретар фракції Слуга народу Юлія Палійчук у Facebook.

"У жінки прошу вибачення, знову збудуємо дачу вам гроші зберуть на картку, на Дельта банку картку. Те, що звучала пісня ця, вибачте лисого дурня в ім'я сина і батька, пресвята погорілиця", — заспівав актор Євген Кошовий.

Також Гонтаревій зі сцени передали "привіт".

Пізніше відео було видалено зі сторінки Палійчук, проте ЗМІ вже встигли розмістити його на Youtube.

Як повідомляли Українські Новини, "Квартал 95" спародіював Зеленського у Раді, а також Мендель і Баканова.

Тим часом Зеленський перевіряє всі жарти "Кварталу 95" про себе.

Раніше хор імені Верьовки у "Вечірньому кварталі" заспівав пісню про палаючий будинок Гонтарєвої за тисячу євро. В мережі люди розділилися в думках з приводу виступу "Кварталу 95" та хору імені Верьовки.

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