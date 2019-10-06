Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец

Шутки "Квартала 95", которые сценаристы пишут о Президенте Владимире Зеленском и его жене Елене, Зеленский лично вычитывает.

Об этом в эфире программы "Светская жизнь" рассказала актриса проекта Елена Кравец, пишет "Радио Свобода".

"Вова все проверяет. Он вычитывает тексты ... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим", - сказала Кравец.

Актриса также сообщила, что действующий Президент остается активным в группах соцсетей, связанных с "Кварталом 95", "и он там иногда что-то даже пишет".

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Как сообщали Українські Новини, на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) Президент Владимир Зеленский выступил с "Кварталом 95". Позже в сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей на форуме YES. При этом, отвечая на вопрос о том, кем является Зеленский в душе, Президент ответил, что он "больше не актер".

Перед выборами Президента Украины Владимир Зеленский пообещал, что не будет "выходить из "Квартала" пять лет, как кто-то из какой-то фабрики".

После выборов на роль Зеленского в "95 квартале" претендовали 5 кандидатов.