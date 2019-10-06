Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец

Шутки "Квартала 95", которые сценаристы пишут о Президенте Владимире Зеленском и его жене Елене, Зеленский лично вычитывает.\r\nОб этом в эфире программы "Светская жизнь" рассказала актриса проекта Елена Кравец, пишет "Радио Свобода".\r\n"Вова все проверяет. Он вычитывает тексты ... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим", - сказала Кравец.\r\nАктриса также сообщила, что действующий Президент остается активным в группах соцсетей, связанных с "Кварталом 95", "и он там иногда что-то даже пишет".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=QgEb1PjxjZw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) Президент Владимир Зеленский выступил с "Кварталом 95". Позже в сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей на форуме YES. При этом, отвечая на вопрос о том, кем является Зеленский в душе, Президент ответил, что он "больше не актер".\r\nПеред выборами Президента Украины Владимир Зеленский пообещал, что не будет "выходить из "Квартала" пять лет, как кто-то из какой-то фабрики". \r\nПосле выборов на роль Зеленского в "95 квартале" претендовали 5 кандидатов.