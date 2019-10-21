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21 октября 2019, понедельник, 16:14 113
Общество 2019-10-21T16:30:18+03:00
Українські Новини
Пусть горит "Квартал" и поет Коломойский: шок в соцсетях от номера с хором Веревки не утихает

Пусть горит "Квартал" и поет Коломойский: шок в соцсетях от номера с хором Веревки не утихает

Валерия Гонтарева, Реакция соцсетей, Квартал 95, Поджог дома, Хор Веревки

Социальные сети взорвались реакцией на скандальное выступление студии "Квартал 95" с национальным заслуженным академическим народным хором Украины им. Веревки, в котором "кварталовцы" высмеяли поджег дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщают Українські Новини.

Практически каждый активный украинский пользователь Facebook и микроблога Twitter высказался на тему пародии "Горіла хата" на народную песню "Горіла сосна". Традиционно мнения разделись, но основная масса социально активных украинцев высказалась резко против такого юмора, некоторые же напрочь отказались считать пародию юмором, пускай и черным, а всячески обвиняли авторов номера, текста, идеи и исполнителей в "отсутствии совести и морали". 

При этом совсем немногие, не побоявшись потока агрессивных комментариев под своими постами, рискнули написать, что песня им понравилась, над номером они посмеялись, а "Гонтарева заслужила такую реакцию". Некоторая часть украинцев обратила внимание, что подобный скандал с высмеиванием артистами трагедий публичных людей далеко не первый, а это всего лишь первый случай, который вызвал действительно масштабный общественный резонанс. Кроме того, некоторые отметили, что "простые" украинцы оценили номер в первую очередь из-за ненависти к Гонтаревой и такой юмор им понятен, а таких людей в стране на самом деле большинство, но они не сидят в Facebook, чтобы об этом сообщить.

Українські Новини собрали некоторые из самых ярких и резких комментариев, которыми поделились активисты, журналисты, общественные деятели, политики и многие другие на своих страницах.

Как сообщали Українські Новини, хор имени Веревки спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро. Ранее хор имени Веревки открывал и закрывал гимном сессию Верховной Рады.

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