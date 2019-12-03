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03 декабря 2019, вторник, 21:30 1622
Жизнь 2019-12-03T21:36:31+02:00
Українські Новини
"Кварталовцы" стали перед Поплавским на колени и поклялись больше не шутить над ним

"Кварталовцы" стали перед Поплавским на колени и поклялись больше не шутить над ним

Михаил Поплавский, 95 квартал, Евгений Кошевой, Степан Казанин
Кварталовцы на коленях перед Поплавским. Фото: Главком
Кварталовцы на коленях перед Поплавским. Фото: Главком

Сегодня, 3 декабря, в Дворце спорта, на концерте певца, ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского актеры "95 Квартала" стали перед ним на колени. Об этом сообщает Главком.

Так, сообщается, что участники "95 Квартала" извинились перед артистом за частые шутки в его адрес.

"Если бы вы столько сделали для эстрады в Англии, вас бы сделали лордом", - сказали актеры "95 Квартала".

Отмечается, что актеры "95 Квартала" поклялись больше не шутить над Поплавским, "иначе будут ходить на все его концерты". 

Кошевой и Казанин на концерте ПоплавскогоКошевой и Казанин на концерте Поплавского

Также артисты вместе исполнили припев песни Sorry, seems to be Элтона Джона и группы Blue.

Как сообщали Українські Новини, "Квартал 95" спародировал Зеленского в Раде, а также Мендель и Баканова. 

Тем временем Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.

Ранее хор имени Веревки в "Вечернем квартале" спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро. В сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки.

Больше новостей о: Михаил Поплавский 95 квартал Евгений Кошевой Степан Казанин

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