"Кварталовцы" стали перед Поплавским на колени и поклялись больше не шутить над ним

Сегодня, 3 декабря, в Дворце спорта, на концерте певца, ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского актеры "95 Квартала" стали перед ним на колени. Об этом сообщает Главком.

Так, сообщается, что участники "95 Квартала" извинились перед артистом за частые шутки в его адрес.

"Если бы вы столько сделали для эстрады в Англии, вас бы сделали лордом", - сказали актеры "95 Квартала".

Отмечается, что актеры "95 Квартала" поклялись больше не шутить над Поплавским, "иначе будут ходить на все его концерты".

Кошевой и Казанин на концерте Поплавского

Также артисты вместе исполнили припев песни Sorry, seems to be Элтона Джона и группы Blue.

