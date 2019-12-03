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03 грудня 2019, вівторок, 09:11 15
Верховна Рада і партії 2019-12-03T12:38:47+02:00
Українські Новини
У Верховній Раді оголосили про закінчення реформи децентралізації

У Верховній Раді оголосили про закінчення реформи децентралізації

Децентралізація, Реформа, Верховна Рада

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

"Тільки спільно ми зможемо якісно і швидко провести зміни, які дадуть новий старт для розвитку регіонів, і побудувати дійсно нову систему. Про це вже багато сказано, і сьогодні в нас з'явилася практична можливість довести реформу до кінця", - зазначив Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2015 Рада прийняла в першому читанні поправки до Конституції щодо децентралізації.

Далі в Україні почали вибирати старост.

Також у першому кварталі 2016 регіональні бюджети отримали вдвічі більше доходів.

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