У Верховній Раді оголосили про закінчення реформи децентралізації

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

"Тільки спільно ми зможемо якісно і швидко провести зміни, які дадуть новий старт для розвитку регіонів, і побудувати дійсно нову систему. Про це вже багато сказано, і сьогодні в нас з'явилася практична можливість довести реформу до кінця", - зазначив Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2015 Рада прийняла в першому читанні поправки до Конституції щодо децентралізації.

Далі в Україні почали вибирати старост.

Також у першому кварталі 2016 регіональні бюджети отримали вдвічі більше доходів.