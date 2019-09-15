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15 вересня 2019, неділя, 23:59 3
Економіка 2019-09-16T01:30:01+03:00
Українські Новини
Проект держбюджету-2020: на розвиток регіонів хочуть виділити 9,5 млрд гривень

Проект держбюджету-2020: на розвиток регіонів хочуть виділити 9,5 млрд гривень

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Схвалений Кабміном проект державного бюджету на 2020 рік передбачає витрати загального фонду на фінансування інфраструктурних проектів місцевих громад через Фонд регіонального розвитку в обсязі 9,5 млрд гривень.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передають Українські Новини.

З її слів, кошти було закладено в обсязі, передбаченому Бюджетним кодексом.

У держбюджеті на поточний рік на фінансування проектів Фондом регіонального розвитку передбачено 7,7 млрд гривень, при цьому спочатку в проекті держбюджету пропонувалося виділити на ці проекти 9,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, держава планує отримати 5 млрд гривень від приватизації у 2020. Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.

Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.

Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року.

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