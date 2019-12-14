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14 грудня 2019, субота, 10:55 13
Президент 2019-12-14T12:45:03+02:00
Українські Новини
Зеленський пропонує Раді внести зміни в Конституцію в частині децентралізації влади

Зеленський пропонує Раді внести зміни в Конституцію в частині децентралізації влади

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Верховна Рада, Децентралізація, Конституція
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести зміни в Конституцію в частині децентралізації влади.

Про це йдеться в законопроекті №2598, зареєстрованому в Раді 13 грудня, передають Українські Новини.

Текст законопроекту поки відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації.

Також у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 19,1%, або на 32 млрд гривень, до 199,6 млрд гривень. А у 1 півріччі місцеві бюджети показали зростання на 19,6%.

Крім того, в проекті держбюджету на 2020 рік на розвиток регіонів пропонується виділити 9,5 млрд гривень.

Раніше Рада закріпила в Конституції курс на членство в ЄС і НАТО.

А згідно з опитуванням, проведеним у квітні 2018 року, 55,8% респондентів позитивно відносяться до передачі більшої частини повноважень центральних органів влади місцевому самоврядуванню.

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