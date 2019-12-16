Зеленський пропонує Раді ввести громади і округи замість міст, селищ та районів

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді змінити територіальний устрій України та ввести громади округи і замість міст, селищ та районів.

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Конституції (щодо децентралізації влади), зареєстрованому в Раді 13 грудня під № 2598, передають Українські Новини.

Пропонується встановити, що систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, округи, області, Автономна Республіка Крим.

Зараз, відповідно до статті 133 Конституції систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Зеленський пропонує встановити, що громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України, первинним суб'єктом місцевого самоврядування та юридичною особою, а кілька суміжних громад складають округ.

Передбачено, що громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив.

Органами місцевого самоврядування громади є рада громади як представницький орган і виконавчі органи ради громади.

Окружні та обласні ради представляють і реалізують спільні інтереси громад.

В законопроекті Зеленського відсутня поіменне перерахування областей, в той час як зараз в Конституції у складі України, крім Криму, Києва і Севастополя, перераховані 24 області.

При цьому в законопроекті передбачено, що правовий статус Києва як столиці визначається окремим законом.

Зараз Конституція передбачає для Києва і Севастополя спеціальний статус, якого немає в законопроекті Зеленського.

Законопроект передбачає, що порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, а також порядок утворення, найменування і перейменування і віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст визначаються законом.

Зміна меж, найменування і перейменування громад і поселень здійснюється з урахуванням думки їх жителів у порядку, визначеному законом.

Як повідомляли Українські Новини, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації.

Тим часом за опитуванням Софія навесні 2018, більше половини українців підтримували децентралізацію влади.