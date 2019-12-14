Україна готує візит Зеленського в США, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявляє про підготовку офіційного візиту Президента Володимира Зеленського в США.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Президента Зеленського в США. Запрошення було передано президентом Трампом Президенту Зеленському відразу після виборів", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

Раніше дипломат розповів, що Трамп хотів почути від Зеленського всього три слова.

Тим часом Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову з Зеленським. Також в США почалася процедура імпічменту Трампа.

Крім того, Трамп заявляв про намір запросити Зеленського в Білий дім.

А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.