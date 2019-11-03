Трамп пригласит Зеленского в Белый дом

В то время как президент США Дональд Трамп хочет публично зачитать стенограмму разговора с Зеленским, он также сообщает Reuters.

"Я бы сказал, что, конечно, приглашу его. Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы он хотел, и я думаю, что он хотел бы приехать", - сказал Трамп журналистам за пределами Белого дома перед отъездом в Нью-Йорк.

Как сообщали Українські Новини, в США началась процедура импичмента Трампа. Также свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали. Тем временем Трамп случайно назвал Зеленского Президентом России.

Кроме того, Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.