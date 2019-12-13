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13 грудня 2019, пʼятниця, 14:02 21
Судова влада 2019-12-13T14:15:02+02:00
Українські Новини
Волонтер Яна Дугар відмовилася давати свідчення в суді

Волонтер Яна Дугар відмовилася давати свідчення в суді

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
вбивство Павла Шеремета, Яна Дугар
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь відмовилася від дачі свідчень у суді, який обирає їй запобіжний захід.

Про це вона сказала в суді, передають Українські Новини.

"Стаття 63 Конституції", - сказала Дугарь.

За її словами, вона повністю підтримує позицію адвокатів.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура просить суд відправити Дугарь цілодобовий під домашній арешт.

Підозрюваним у вбивстві Шеремета 13 грудня оберуть запобіжний захід. Міністр закордонних справ Арсен Аваков запевнив, що військові заслуги не будуть враховуватися як що пом'якшує обставини для підозрюваних у вбивстві.

Нагадаємо, за версією слідства, існує кілька можливих версій причини вбивства журналіста Шеремета, але правоохранитеьные органи зупинилися на дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.

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