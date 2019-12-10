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  • Для меня это слишком мало. Больше хотелось решить проблем, - Зеленский о нормандской встрече
10 декабря 2019, вторник, 02:00 77
Политика 2019-12-10T02:15:02+02:00
Українські Новини
Для меня это слишком мало. Больше хотелось решить проблем, - Зеленский о нормандской встрече

Для меня это слишком мало. Больше хотелось решить проблем, - Зеленский о нормандской встрече

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, нормандская четверка, Нормандская встреча
Зеленский. Скриншот трансляции
Зеленский. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) заявил, что было решено мало проблеблемых вопросов. 

"К сожалению, мои коллеги мне сказали, что это очень хороший и очень похвальный результат нашей встречи. Для меня, честно скажу, это слишком мало. Больше хотелось решить проблем", - сказал Зеленский, передают Українськi Новини.

В целом, Зеленский оценивает прошедшие переговоры как "разблокировку и начало диалога".

Президент отметил, что через 4 месяца лидеры стран будут принимать решения по результатам реализованных задач, которые были поставлены 9 декабря.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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