"Нормандський формат" домовився про повне припинення вогню на Донбасі до Нового року

Лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) домовилися про забезпечення повного припинення вогню на Донеччині до 2020 року.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками зустрічі, передають Українські Новини.

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція і Російська Федерація обговорили чимало і узгодили деякі дуже важливі речі. Найперше - це невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації з безпекою, це повне, всебічне і безстрокове припинення вогню на Сході, яке має розпочатися до кінця 2019 року", - сказав він.

Зеленський зазначив, що було погоджено розширення мандата Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на Сході, для забезпечення можливості цілодобового спостереження.

Президент України підкреслив, що українська сторона наполягала на вирішенні політичних питань тільки після гарантування безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.