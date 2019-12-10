підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Нормандський формат" домовився про повне припинення вогню на Донбасі до Нового року
10 грудня 2019, вівторок, 01:07 5
Політика 2019-12-10T01:19:53+02:00
Українські Новини
"Нормандський формат" домовився про повне припинення вогню на Донбасі до Нового року

"Нормандський формат" домовився про повне припинення вогню на Донбасі до Нового року

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
нормандський формат, Нормандська зустріч
Підсумки нормандської зустрічі. Зеленський, Меркель, Макрон і Путін. Скріншот трансляції
Підсумки нормандської зустрічі. Зеленський, Меркель, Макрон і Путін. Скріншот трансляції

Лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) домовилися про забезпечення повного припинення вогню на Донеччині до 2020 року.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками зустрічі, передають Українські Новини.

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція і Російська Федерація обговорили чимало і узгодили деякі дуже важливі речі. Найперше - це невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації з безпекою, це повне, всебічне і безстрокове припинення вогню на Сході, яке має розпочатися до кінця 2019 року", - сказав він.

Зеленський зазначив, що було погоджено розширення мандата Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на Сході, для забезпечення можливості цілодобового спостереження.

Президент України підкреслив, що українська сторона наполягала на вирішенні політичних питань тільки після гарантування безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

Більше новин про: нормандський формат Нормандська зустріч

Архів
Новини
Опубліковано підсумкове ком'юніке, прийняте в Парижі головами "нормандських" країн 01:45
Лідери "нормандського формату" домовилися про імплементацію Україною "формули Штайнмайера" 01:37
Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі 01:34
Лідери "нормандського формату" домовилися провести наступну зустріч через 4 місяці 01:18
Путін вважає, що настало потепління і що Україні потрібен діалог з "конфліктуючими сторонами" 01:15
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok