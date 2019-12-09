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  • "Нормандська зустріч" в Парижі: яких чиновників взяв з собою Зеленський
09 грудня 2019, понеділок, 15:26 29
Політика 2019-12-09T17:00:03+02:00
Українські Новини
"Нормандська зустріч" в Парижі: яких чиновників взяв з собою Зеленський

"Нормандська зустріч" в Парижі: яких чиновників взяв з собою Зеленський

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
нормандський формат, Чиновники
Нормандський формат. Фото: twitter.com/KarandashN
Нормандський формат. Фото: twitter.com/KarandashN

Президент Володимир Зеленський, який зустрінеться з Володимиром Путіним тет-а-тет в рамках саміту лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) 9 грудня в Парижі, прилетів на зустріч у компанії високопоставлених українських чиновників. Про це повідомляє hromadske.

9 грудня в Парижі вперше за три роки зібралися лідери України, Росії, Німеччини і Франції, так звана "нормандська четвірка" для переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час саміту планується перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Також Володимир Зеленський прилетів в компанії високопоставлених українських чиновників.

На зустріч "нормандської четвірки" прибули:

  • міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко;
  • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
  • міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель;
  • глава Служби безпеки України Іван Баканов;
  • головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;
  • перший помічник президента Сергій Шефір;
  • помічник президента Андрій Єрмак;
  • радник президента Руслан Демченко;
  • глава Офісу президента Андрій Богдан;
  • заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко;
  • заступник голови Офісу президента Юрій Костюк;
  • заступник голови Офісу президента Ігор Жовква;
  • виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський вирішив провести засідання РНБО.

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