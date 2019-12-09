"Нормандська зустріч" в Парижі: яких чиновників взяв з собою Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який зустрінеться з Володимиром Путіним тет-а-тет в рамках саміту лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) 9 грудня в Парижі, прилетів на зустріч у компанії високопоставлених українських чиновників. Про це повідомляє hromadske. 9 грудня в Парижі вперше за три роки зібралися лідери України, Росії, Німеччини і Франції, так звана "нормандська четвірка" для переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час саміту планується перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Також Володимир Зеленський прилетів в компанії високопоставлених українських чиновників. На зустріч "нормандської четвірки" прибули: міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель; глава Служби безпеки України Іван Баканов; головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак; перший помічник президента Сергій Шефір; помічник президента Андрій Єрмак; радник президента Руслан Демченко; глава Офісу президента Андрій Богдан; заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко; заступник голови Офісу президента Юрій Костюк; заступник голови Офісу президента Ігор Жовква; виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу. Перед зустріччю в "нормандському форматі" Зеленський вирішив провести засідання РНБО.