Путін і Зеленський потиснули один одному руки, - Пєсков

В Парижі на "нормандській зустрічі" президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський потиснули один одному руки. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Telegram-канал "РИА Новости".



"Путін і Зеленський під час знайомства потиснули один одному руки, зустріч ще попереду - Пєсков", - йдеться в повідомленні.





Проте на відео-трансляції рукостискання Володимира Зеленського і Володимира Путіна не показали.



В онлайн-трансляції показали, як всі чотири лідера разом вийшли з одного приміщення, де, можливо, вони і привіталися. Однак пресу попросили вийти із залу.







Як повідомляли Українські Новини, зустріч "нормандської четвірки" в Парижі розпочалася.



Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Також раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".