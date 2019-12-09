підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
09 грудня 2019, понеділок, 19:33 47
Зовнішня політика 2019-12-09T19:34:08+02:00
Українські Новини
Путін і Зеленський потиснули один одному руки, - Пєсков

Путін і Зеленський потиснули один одному руки, - Пєсков

Валерия Назаренко
Париж, Путін, Володимир Зеленський, Нормандська зустріч
Зеленський і Путін
Зеленський і Путін

В Парижі на "нормандській зустрічі" президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський потиснули один одному руки. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Telegram-канал "РИА Новости".


"Путін і Зеленський під час знайомства потиснули один одному руки, зустріч ще попереду - Пєсков", - йдеться в повідомленні.

Проте на відео-трансляції рукостискання Володимира Зеленського і Володимира Путіна не показали.

В онлайн-трансляції показали, як всі чотири лідера разом вийшли з одного приміщення, де, можливо, вони і привіталися. Однак пресу попросили вийти із залу.



Як повідомляли Українські Новини, зустріч "нормандської четвірки" в Парижі розпочалася.

Крім того, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників. 

А Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Також раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Більше новин про: Париж Путін Володимир Зеленський Нормандська зустріч

Архів
Новини
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель. Фото з сайту Кремля
Кадр дня: історична зустріч "нормандського квартету" - Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель 20:07
Зеленський і Путін
Путін і Зеленський потиснули один одному руки, - Пєсков 19:33
Вищий антикорупційний суд хоче купити снігоприбиральну машину за 100 тис. гривень 19:27
У МВС РФ заявили, що 125 тис. жителів Донбасу отримали російське громадянство 19:00
Стіни згорілого одеського коледжу хочуть зміцнити для продовження пошукових робіт 18:58
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok