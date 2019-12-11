У екс-депутата Микитася провели обшуки

Держбюро розслідувань і Генеральна прокуратура провели обшуки у колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу").

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ДБР.

"провели Обшуки у Микитася", - сказав він.

За його словами, обшуки не стосуються його листування, яке оприлюднив пранкер "Джокер", а стосуються можливої легалізації 200 млн гривень, отриманих злочинним шляхом.

Водночас, за даними прес-служби ДБР, 11 грудня був проведений обшук за місцем проживання одного з колишніх депутатів Ради в передмісті Києва.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на майно, в тому числі, виявленого при обшуку.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього депутата Микитася до 14 листопада з заставою в сумі 80 млн гривень.

До цього Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Максима Микитася.

24 вересня Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві. У липні цього року народний обранець увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині. Тоді ДБР зареєструвало провадження за фактом хуліганських дій.

25 жовтня підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії Микитась вийшов з СІЗО.