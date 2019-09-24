подписаться на рассылку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 сентября 2019, вторник, 17:23 24
Судебная власть 2019-09-24T17:30:07+03:00
Українські Новини
ГБР сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве

ГБР сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве

Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему депутату Верховной Рады, экс-президенту государственной строительной корпорации Максиму Микитасю о подозрении в хулиганстве.

Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - написал он.

Таким образом, экс-депутату предъявлено подозрение в хулиганстве, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту избиения Микитасем председателя сельсовета в Черниговской области.

Ранее суд закрыл дело о недекларировании экс-депутатом Микитасем наследства на 35,8 млн гривен.

Больше новостей о: Хулиганство Максим Микитась ГБР

Архив
Новости
ДТП под Броварами. Фото: Информатор
Под Киевом в ДТП попали около 9 авто: движение парализовано 17:35
ГБР сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве 17:23
Российское дизтопливо не будет поставляться в октябре по нефтепродуктопроводу, - СМИ 17:15
Украина закупила у чешской компании партию советского вооружения на 1,5 млн долларов 17:14
Российский бомбардировщик Су-34 нарушил эстонскую границу 17:14
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok