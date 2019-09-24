ГБР сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему депутату Верховной Рады, экс-президенту государственной строительной корпорации Максиму Микитасю о подозрении в хулиганстве.\r\nОб этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.\r\n"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - написал он.\r\nТаким образом, экс-депутату предъявлено подозрение в хулиганстве, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 июля Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту избиения Микитасем председателя сельсовета в Черниговской области.\r\nРанее суд закрыл дело о недекларировании экс-депутатом Микитасем наследства на 35,8 млн гривен.