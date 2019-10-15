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15 октября 2019, вторник, 11:58 636
Верховная Рада и партии 2019-10-15T12:02:31+03:00
Українські Новини
Суд арестовал имущество друга Кличко экс-нардепа Микитася

Суд арестовал имущество друга Кличко экс-нардепа Микитася

Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Наложили арест на имущество", - сказал он.

По его словам, речь идет о недвижимости и другом имуществе.

Судебное решение было принято на прошлой неделе (7-13 октября).

Как сообщали Українськi Новини, Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.

НАБУ просило суд арестовать имущество экс-депутата Микитася.

Больше новостей о: Афера НАБУ Нацгвардия арест имущества Максим Микитась

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