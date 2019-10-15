Суд арестовал имущество друга Кличко экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Наложили арест на имущество", - сказал он.\r\nПо его словам, речь идет о недвижимости и другом имуществе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСудебное решение было принято на прошлой неделе (7-13 октября).\r\nКак сообщали Українськi Новини, Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.\r\nВысший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога 5,5 млн гривен для Микитася.\r\nНАБУ просило суд арестовать имущество экс-депутата Микитася.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n