Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, вышел из СИЗО.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Микитась вышел из СИЗО. Уже пьет дома чай и носит электронный браслет", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, друзья и родственники бывшего депутата Микитася внесли за него залог в размере 80 млн гривен.

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Микитася до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен. Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) акцентировал, что материалы "прослушки" свидетельствуют о попытках Микитася препятствовать расследованию, используя свои связи.

До этого Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Максима Микитася.

Также 24 сентября Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении в хулиганстве. В июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий.